Путин не планирует посещать российские регионы по пути в Пекин
Рабочий визит главы государства по приглашению китайского лидера должен состояться 4 февраля.
© ТАСС / Климентьев Михаил
В рабочем графике президента России Владимира Путина нет посещения российских регионов по пути в Китай, куда он отправится в начале февраля, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пекине и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока таких планов нет", — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
Напомним, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.
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