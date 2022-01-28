НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин не планирует посещать российские регионы по пути в Пекин

Рабочий визит главы государства по приглашению китайского лидера должен состояться 4 февраля.

28 января, 10:20
<p>© ТАСС / Климентьев Михаил</p>

© ТАСС / Климентьев Михаил

В рабочем графике президента России Владимира Путина нет посещения российских регионов по пути в Китай, куда он отправится в начале февраля, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пекине и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока таких планов нет", — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина "отложить захват" Украины на время Олимпиады

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина "отложить захват" Украины на время Олимпиады

Напомним, Владимир Путин посетит Пекин 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр, и в этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон" поездка готовится в весьма сложных условиях.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1