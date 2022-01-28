Путин не планирует посещать российские регионы по пути в Пекин

В рабочем графике президента России Владимира Путина нет посещения российских регионов по пути в Китай, куда он отправится в начале февраля, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пекине и встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока таких планов нет", — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.