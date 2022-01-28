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Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Звезда "Интернов" не раскрывает подробности о своём состоянии.

28 января, 10:18
<p>Актёр Иван Охлобыстин. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1366994/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Актёр Иван Охлобыстин. Фото © Кинопоиск

Актёр Иван Охлобыстин в своём видеообращении к соратникам по партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" сообщил, что он заразился коронавирусом.

"Уважаемые соратники, я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса", — обратился к коллегам актёр.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса. Как признался 78-летний политик, ему было настолько плохо, что он практически "не чувствовал собственного тела".

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Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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