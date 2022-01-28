Иван Охлобыстин заразился коронавирусом
Звезда "Интернов" не раскрывает подробности о своём состоянии.
Актёр Иван Охлобыстин. Фото © Кинопоиск
Актёр Иван Охлобыстин в своём видеообращении к соратникам по партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" сообщил, что он заразился коронавирусом.
"Уважаемые соратники, я хочу всех вас поздравить с юбилеем образования нашей политической силы и пожелать в первую очередь здоровья. Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса", — обратился к коллегам актёр.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразился трижды вакцинированный экс-президент Польши Лех Валенса. Как признался 78-летний политик, ему было настолько плохо, что он практически "не чувствовал собственного тела".
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