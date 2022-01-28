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"У них — мяч, у нас — чижик": Лавров сравнил споры России и НАТО с играми в бейсбол и лапту

По словам министра, рано или поздно американским партнёрам всё же придётся ответить, почему они не выполняют то, о чём договаривались лидеры стран – его членов.

28 января, 10:08
<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © VK / <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © VK / МИД России

В вопросе требований России по стратегической стабильности важно не пытаться снять с себя ответственность за то, чем сегодня занимаются страны Запада. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сравнив споры сторон с играми.

"Что касается "мячей", то мы в разные игры играем: у них бейсбольный мяч, у нас, может быть, чижик от лапты. Здесь важно не пытаться сбросить с себя ответственность, а именно этим сейчас занимаются наши американские и другие натовские партнёры", — сказал министр.

Лавров в очередной раз подчеркнул, что Североатлантическому альянсу не удастся увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют обязательства, данные лидерами стран – членов блока касаемо недопустимости укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

Лавров отказался считать предложения России по безопасности запредельными

Лавров отказался считать предложения России по безопасности запредельными

Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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