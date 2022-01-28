"У них — мяч, у нас — чижик": Лавров сравнил споры России и НАТО с играми в бейсбол и лапту
По словам министра, рано или поздно американским партнёрам всё же придётся ответить, почему они не выполняют то, о чём договаривались лидеры стран – его членов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © VK / МИД России
В вопросе требований России по стратегической стабильности важно не пытаться снять с себя ответственность за то, чем сегодня занимаются страны Запада. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сравнив споры сторон с играми.
"Что касается "мячей", то мы в разные игры играем: у них бейсбольный мяч, у нас, может быть, чижик от лапты. Здесь важно не пытаться сбросить с себя ответственность, а именно этим сейчас занимаются наши американские и другие натовские партнёры", — сказал министр.
Лавров в очередной раз подчеркнул, что Североатлантическому альянсу не удастся увернуться от ответа на вопрос, почему они не выполняют обязательства, данные лидерами стран – членов блока касаемо недопустимости укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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