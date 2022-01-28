НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, а именно: компенсировать пенсионерам дополнительные расходы, появившиеся из-за роста цен.

28 января, 10:05

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в РФ с 1 января 2022 года. Ранее поправки утвердили Госдума и Совфед.

Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, а именно: компенсировать пенсионерам дополнительные расходы, появившиеся из-за роста цен. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.

Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что, таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1