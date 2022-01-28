Лавров задумался о безопасности дипломатов РФ из-за эвакуации дипмиссий Запада из Киева
Глава МИД считает, что американцам, канадцам и британцам известно что-то, чего не знают остальные.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что эвакуация дипломатов Запада из Киева может говорить о том, что Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине.
"Кто эвакуирует [дипмиссии из Киева]? Американцы и прочие англосаксы: канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов", — сказал глава МИД РФ в интервью радиостанциям.
Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.
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