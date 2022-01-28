Лавров задумался о безопасности дипломатов РФ из-за эвакуации дипмиссий Запада из Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что эвакуация дипломатов Запада из Киева может говорить о том, что Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине.

"Кто эвакуирует [дипмиссии из Киева]? Американцы и прочие англосаксы: канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов", — сказал глава МИД РФ в интервью радиостанциям.