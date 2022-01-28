НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Лавров задумался о безопасности дипломатов РФ из-за эвакуации дипмиссий Запада из Киева

Глава МИД считает, что американцам, канадцам и британцам известно что-то, чего не знают остальные.

28 января, 10:16
<p>Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51826161903/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / МИД России</a></p>

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Фото © Flickr / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что эвакуация дипломатов Запада из Киева может говорить о том, что Москве следует задуматься о безопасности своей дипмиссии на Украине.

"Кто эвакуирует [дипмиссии из Киева]? Американцы и прочие англосаксы: канадцы и британцы. Значит, они чего-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов", — сказал глава МИД РФ в интервью радиостанциям.

"Я что, недостоин?!": Лавров пошутил о возможных санкциях Запада против него

"Я что, недостоин?!": Лавров пошутил о возможных санкциях Запада против него

Как сообщал Лайф, ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Позже стало известно, что Великобритания вслед за США начала эвакуацию дипломатов с Украины. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1