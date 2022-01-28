Песков не увидел смысла в избыточных ограничениях из-за "омикрона"

Вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса не имеет никакого смысла. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что каждый штамм со своими характеристиками вынуждает страны "гибко ориентироваться и придерживаться наиболее предпочтительных санитарных режимов".

"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что число случаев заражения в России ещё может вырасти. И к таким выводам подталкивает имеющийся международный опыт.

"Эти цифры у нас пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться", — сказал он.