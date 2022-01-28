Песков не увидел смысла в избыточных ограничениях из-за "омикрона"
Тем не менее в Кремле ожидают, что число случаев заражения в стране ещё может вырасти. К таким выводам подталкивает опыт других стран.
Масочный режим в общественных местах. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Вводить избыточные ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса не имеет никакого смысла. Об этом в беседе с журналистами в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что каждый штамм со своими характеристиками вынуждает страны "гибко ориентироваться и придерживаться наиболее предпочтительных санитарных режимов".
"Мировой опыт показывает, что в плане "омикрона" какие-то избыточные ограничения не имеют смысла", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что число случаев заражения в России ещё может вырасти. И к таким выводам подталкивает имеющийся международный опыт.
"Эти цифры у нас пока меньше, чем в странах Западной Европы, меньше, чем в США, поэтому нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться", — сказал он.
Напомним, что в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в шестидесяти регионах и уменьшилось в двадцати трёх. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.
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