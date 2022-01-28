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Учёные назвали одомашнивание причиной уменьшения мозга кошек

Такая же ситуация наблюдается у собак, овец и кроликов. Теперь эксперты пытаются выяснить, повлияло ли это на интеллектуальные способности животных.

28 января, 10:22
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Мозг современных домашних кошек стал меньше, чем был у их далёких предков до приручения животных человеком. Это произошло не сразу, а постепенно — в течение последних 10 тысяч лет, пишет Royal Society Open Science, ссылаясь на исследования учёных из Венского университета и специалистов Национального музея Шотландии.

Как полагают эксперты, не все дикие кошки поддавались одомашниванию, а только те, у которых в меньшей степени наблюдались возбудимость и страх. Это привело к тому, что животные, жившие с человеком, стали постепенно меняться в строении своего тела, реакциях и повадках, а главное — уменьшились размеры черепной коробки и мозга.

"Наши данные показывают, что домашние кошки действительно имеют меньший объём черепа и, соответственно, меньший мозг по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек, африканскими дикими кошками, что подтверждает более ранние результаты", — отмечают исследователи.

Чтобы прийти к подобным выводам, учёные сравнили черепа 19 степных котов, от которых 10 тысяч лет назад отделились домашние кошки, 20 черепов диких лесных котов и несколько черепов современных пушистых питомцев. Интересно, что тенденция к изменению мозга прослеживается также у собак, овец и кроликов. Теперь экспертам предстоит ответить на вопросы, повлияло ли уменьшение мозга на интеллектуальные способности животных и как это нашло отражение в их поведении.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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