10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

"Ты что, не видишь, что ли? Я идти не могу. Бери меня на руки скорее!" — ygrowup-vk.

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"Койот случайно заморозил себе мозг, пытаясь попить из корыта с замёрзшей водой", — unnaturalorder.

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"Котейка забрался в рукав кофты моей девушки", — JackLegg.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Похоже, эта самка фазана не очень впечатлена таким брачным танцем", — jayy8143.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Просто котик, который наступил на собственный хвост", — Boezoek.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Он весит под 90 кг, но всё так же боится всего подряд", — cozyfuton.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Мама кошка такая типа: "Отойду-ка я от этого сумасшедшего подальше", — skihippy666.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Вы когда-нибудь видели собачий вестерн? Я да", — Thund3rbolt.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Вот поэтому я люблю кошек", — TheAlienAbducted.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Собаки любят сходить с ума, когда дело идёт о вкусняшках", — shittymorph.