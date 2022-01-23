10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы
Грациозная, как кошка, ловкий, как пёс. Похоже на комплимент, но, посмотрев видео из подборки ниже, вы прекрасно поймёте, что это не всегда так. Приготовьте платок, ведь не заплакать от смеха невозможно.
Кадры из видео © Reddit / AnimalsBeingDerps
"Ты что, не видишь, что ли? Я идти не могу. Бери меня на руки скорее!" — ygrowup-vk.
"Койот случайно заморозил себе мозг, пытаясь попить из корыта с замёрзшей водой", — unnaturalorder.
"Котейка забрался в рукав кофты моей девушки", — JackLegg.
"Похоже, эта самка фазана не очень впечатлена таким брачным танцем", — jayy8143.
"Просто котик, который наступил на собственный хвост", — Boezoek.
"Он весит под 90 кг, но всё так же боится всего подряд", — cozyfuton.
"Мама кошка такая типа: "Отойду-ка я от этого сумасшедшего подальше", — skihippy666.
"Вы когда-нибудь видели собачий вестерн? Я да", — Thund3rbolt.
"Вот поэтому я люблю кошек", — TheAlienAbducted.
"Собаки любят сходить с ума, когда дело идёт о вкусняшках", — shittymorph.
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