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10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

Грациозная, как кошка, ловкий, как пёс. Похоже на комплимент, но, посмотрев видео из подборки ниже, вы прекрасно поймёте, что это не всегда так. Приготовьте платок, ведь не заплакать от смеха невозможно.

23 января, 09:15

Кадры из видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Ты что, не видишь, что ли? Я идти не могу. Бери меня на руки скорее!"ygrowup-vk.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Койот случайно заморозил себе мозг, пытаясь попить из корыта с замёрзшей водой",unnaturalorder.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Котейка забрался в рукав кофты моей девушки", JackLegg.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Похоже, эта самка фазана не очень впечатлена таким брачным танцем",jayy8143.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Просто котик, который наступил на собственный хвост", Boezoek.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Он весит под 90 кг, но всё так же боится всего подряд",cozyfuton.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Мама кошка такая типа: "Отойду-ка я от этого сумасшедшего подальше",skihippy666.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Вы когда-нибудь видели собачий вестерн? Я да", Thund3rbolt.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Вот поэтому я люблю кошек",TheAlienAbducted.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

"Собаки любят сходить с ума, когда дело идёт о вкусняшках", shittymorph.

Видео © Reddit / AnimalsBeingDerps

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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