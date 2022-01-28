"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса

"Его (Циципаса. — Прим. Лайфа) отец может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал турнира Большого шлема? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты глупый!" — эмоционально прокричал Медведев в конце второго сета.