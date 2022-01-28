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"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса

Ранее первым финалистом турнира в Мельбурне стал легендарный испанец Рафаэль Надаль, который одолел Маттео Берреттини.

28 января, 10:36

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально пообщался с судьёй его полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса.

"Его (Циципаса. — Прим. Лайфа) отец может говорить при каждом розыгрыше? Может? Ответь на мой вопрос! Может или нет? Боже, какой ты плохой. Как ты можешь судить полуфинал турнира Большого шлема? Смотри на меня! Я разговариваю с тобой! Какой ты глупый!" — эмоционально прокричал Медведев в конце второго сета.

Испанский теннисист Надаль стал первым финалистом Australian Open

Испанский теннисист Надаль стал первым финалистом Australian Open

Добавим, что после двух сетов счёт по партиям 1:1. Первая осталась за Медведевым, а вот во второй сильнее был Циципас.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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