Дарига Назарбаева лишилась членства в Политсовете казахстанской партии "Нур Отан"

Депутат Мажилиса (нижней палаты) Парламента Казахстана и старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева не вошла в новый состав Политического совета правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Её фамилия не значится в опубликованном в пятницу списке членов этого органа по итогам партийного съезда.

"Из 389 делегатов [съезда] за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом высший представительный орган партии обновился на 55%", — говорится в сообщении пресс-службы партии о внесении изменений в состав Политсовета.