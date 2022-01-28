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Дарига Назарбаева лишилась членства в Политсовете казахстанской партии "Нур Отан"

В целом высший представительный орган партии обновился на 55%. Изменения были приняты единогласно.

28 января, 11:01
<p>Дарига Назарбаева. Фото © ТАСС / Павел Александров</p>

Дарига Назарбаева. Фото © ТАСС / Павел Александров

Депутат Мажилиса (нижней палаты) Парламента Казахстана и старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева не вошла в новый состав Политического совета правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Её фамилия не значится в опубликованном в пятницу списке членов этого органа по итогам партийного съезда.

"Из 389 делегатов [съезда] за изменения в состав Политического совета проголосовали 389 человек. В него пропорционально количеству членов партии вошли представители всех регионов. В целом высший представительный орган партии обновился на 55%", — говорится в сообщении пресс-службы партии о внесении изменений в состав Политсовета.

Ранее Лайф писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран лидером партии "Нур Отан" вместо Назарбаева. Участники внеочередного съезда правящей партии избрали главу государства в качестве нового председателя.

Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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