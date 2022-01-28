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Песков ответил на шутку Нуланд о водке из "Северного потока – 2" в её же манере

Представитель Кремля отметил, что хотя бы какие-то попытки шутить — это уже позитив в данной ситуации.

28 января, 10:56
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о водке и "Северном потоке – 2". Он отметил, что пусть представители США лучше шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.

"Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряжённости в Европе", — сказал представитель Кремля.

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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если бы по "Северному потоку – 2" из России на Запад потекла водка вместо природного газа. Она также процитировала Теда Круза, назвав российский трубопровод в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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