Песков ответил на шутку Нуланд о водке из "Северного потока – 2" в её же манере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о водке и "Северном потоке – 2". Он отметил, что пусть представители США лучше шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.

"Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряжённости в Европе", — сказал представитель Кремля.