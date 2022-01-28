Медведев призвал сохранять зарплаты в случае перехода на четырёхдневку
Кроме того, по словам зампреда Совбеза, пандемия создала условия для развития тренда на удалённую работу и Правительство РФ этому тренду всячески способствует.
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Переходить к четырёхдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя — это минус в деньгах. Нет, конечно, подчеркнул он. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять", — цитирует Медведева ТАСС.
Из-за пандемии ковида многие россияне стали работать удалённо, и зампред СБ считает, что рабочая неделя для таких категорий граждан совсем необязательно должна быть пятидневной.
"В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться", — добавил он.
По словам Медведева, пандемия создала условия для развития этого тренда и Правительство РФ этому тренду всячески способствует, например, по инициативе "Единой России" были приняты изменения в трудовое законодательство по удалённому труду.
Ранее среди россиян провели опрос о введении четырёхдневной рабочей недели для женщин, и 26% граждан поддержали идею. При этом среди представителей сильного пола сторонников такого предложения оказалось всего 17%, а среди женщин — 35%.
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