Медведев призвал сохранять зарплаты в случае перехода на четырёхдневку

Переходить к четырёхдневной рабочей неделе нужно с сохранением тех же зарплат, что и при пятидневке. Об этом в интервью российским СМИ заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Никто никогда не говорил, что четырёхдневная рабочая неделя — это минус в деньгах. Нет, конечно, подчеркнул он. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять", — цитирует Медведева ТАСС.

Из-за пандемии ковида многие россияне стали работать удалённо, и зампред СБ считает, что рабочая неделя для таких категорий граждан совсем необязательно должна быть пятидневной.

"В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться", — добавил он.

По словам Медведева, пандемия создала условия для развития этого тренда и Правительство РФ этому тренду всячески способствует, например, по инициативе "Единой России" были приняты изменения в трудовое законодательство по удалённому труду.