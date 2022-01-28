Песков: Путин найдёт форму и время, чтобы высказать позицию по ответу США и НАТО
По его словам, российский лидер может дать какую-то оценку решению иностранных коллег во время телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выскажет своё мнение по поводу ответа США и НАТО по гарантиям безопасности, однако когда это произойдёт и в какой форме, пока не известно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я не сомневаюсь, что президент найдёт форму и время, когда он выскажет свою позицию. В данном случае пока ещё решения не приняты, как только они будут приняты, мы вас проинформируем", — заверил представитель Кремля.
Он добавил, что, возможно, президент что-то скажет по этому вопросу во время беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Телефонные переговоры глав государств состоятся сегодня.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что окончательное решение по ответам США и НАТО примет Путин. По его словам, ответные меры будут предприняты, если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата.
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