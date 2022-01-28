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Песков рассказал о большом числе заболевших ковидом в администрации президента

Представитель Кремля подчеркнул, что подавляющее большинство продолжают работать на дому, сев уже на изоляцию.

28 января, 10:39
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрывная заразность "омикрона" "демонстрирует себя во весь рост", большое количество заболевших коронавирусом сейчас в том числе и в Администрации Президента РФ.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжают работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевает помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", — сообщил Песков журналистам.

Ранее Лайф писал, что в России за сутки госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 60 регионах и уменьшилось в 23. Выздоровело после ковида за сутки 29 506 человек, умерло 673.

Песков не увидел смысла в избыточных ограничениях из-за "омикрона"

Песков не увидел смысла в избыточных ограничениях из-за "омикрона"

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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