Песков рассказал о большом числе заболевших ковидом в администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрывная заразность "омикрона" "демонстрирует себя во весь рост", большое количество заболевших коронавирусом сейчас в том числе и в Администрации Президента РФ.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжают работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевает помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", — сообщил Песков журналистам.