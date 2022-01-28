В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей на Крещение в самодельной проруби
Она нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Её искали больше недели.
Кадр из видео © LIFE
В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в необорудованной купели на Крещение. Об этом сообщает источник Лайфа. По его данным, муж уже опознал свою супругу.
SHOT уточняет, что женщину обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста, это примерно в одном километре от проруби, в которую нырнула погибшая.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением.
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