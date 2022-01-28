Песков подтвердил подготовку встречи Путина с немецким бизнесом

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями крупного бизнеса разных стран, которые являются для РФ экономическими партнёрами. В их числе и немецкие бизнесмены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент традиционно общается с представителями большого бизнеса из стран – наших основных торгово-экономических партнёров. Готовятся разные встречи, в том числе со временем пройдёт и встреча с германским бизнесом", — сказал Песков.