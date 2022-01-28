Песков подтвердил подготовку встречи Путина с немецким бизнесом
Точные сроки предстоящего мероприятия представитель Кремля раскрывать не стал, но напомнил, что они уже стали традиционными.
© ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями крупного бизнеса разных стран, которые являются для РФ экономическими партнёрами. В их числе и немецкие бизнесмены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент традиционно общается с представителями большого бизнеса из стран – наших основных торгово-экономических партнёров. Готовятся разные встречи, в том числе со временем пройдёт и встреча с германским бизнесом", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посещать российские регионы с рабочими визитами по пути в Пекин, куда он отправится в начале февраля.
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