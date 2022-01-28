Названы три дешёвых и неочевидных продукта с высоким содержанием витамина С

Шиповник, петрушка и чёрная смородина являются самыми недорогими источниками большого количества полезнейшего витамина С, который защищает организм от воспалительных процессов и инфекций, способствует выработке коллагена, улучшает состояние кожи, хрящевой и костной ткани, а также участвует в выработке серотонина, то есть гормона счастья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Марина Макиша.

По её словам, сухие ягоды шиповника даже под воздействием кипятка сохраняют свои полезные свойства. Чтобы получить дневную норму витамина, можно заварить шиповник в термосе и пить по одному стакану в день. Ещё одним полезным и бюджетным растением является петрушка. Для дневной нормы достаточно съесть лишь 30 граммов. При этом организм человека обогатится не только витамином С, но и К, В и даже А. Полезными элементами насыщена и чёрная смородина.

"Даже 50 граммов размороженной смородины достаточно, чтобы получить суточную норму витамина. В одном килограмме смородины — 20 порций витамина С, что можно чудесным образом распределить на несколько приёмов. Киви и квашеную капусту тоже можно включить в список экономных продуктов с большим содержанием полезного элемента", — рассказала Макиша в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако людям с аутоиммунными заболеваниями не стоит увлекаться квашеной капустой, так как из-за большого количества соли она задерживает жидкость в организме.