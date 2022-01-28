Оставшиеся в Москве российские биатлонистки сегодня вылетят в Пекин

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов улетят в Пекин на Олимпийские игры вечером 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спортсменки и наставник получили все необходимые разрешения для въезда в Китай и уже сегодня вечером отправятся в Поднебесную на Олимпийские игры.