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Оставшиеся в Москве российские биатлонистки сегодня вылетят в Пекин

Отправиться с основной частью команды они не смогли из-за допущенной ошибки в документах.

28 января, 12:22

Российская биатлонистка Ирина Казакевич. Фото © ТАСС / CHRISTIAN BRUNA

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов улетят в Пекин на Олимпийские игры вечером 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Спортсменки и наставник получили все необходимые разрешения для въезда в Китай и уже сегодня вечером отправятся в Поднебесную на Олимпийские игры.

Пять хоккеисток сборной России не улетели с командой в Пекин на Олимпиаду

Пять хоккеисток сборной России не улетели с командой в Пекин на Олимпиаду

Ранее Лайф сообщал, что биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не сумели вылететь в Пекин. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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