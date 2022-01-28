Spiegel: Германия объявила российского дипломата персоной нон грата

Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным источников издания, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы, его имя якобы всплыло в рамках расследования дела против другого гражданина России, задержанного в 2021 году.