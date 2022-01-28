НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Spiegel: Германия объявила российского дипломата персоной нон грата

По данным источников издания, его имя якобы всплыло в рамках расследования дела против другого гражданина РФ, задержанного в 2021 году.

28 января, 12:26

Фото © Getty Images / Omar Marques / SOPA Images / LightRocket

Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным источников издания, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы, его имя якобы всплыло в рамках расследования дела против другого гражданина России, задержанного в 2021 году.

Бывшего сотрудника Пентагона арестовали в США за шпионаж в пользу России

Бывшего сотрудника Пентагона арестовали в США за шпионаж в пользу России

Напомним, россиянина Ильнура Н. задержали в Германии 18 июня 2021 года. Он был научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Прокуратура Германии уже выдвинула мужчине обвинения в работе на российскую разведку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1