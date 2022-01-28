Spiegel: Германия объявила российского дипломата персоной нон грата
По данным источников издания, его имя якобы всплыло в рамках расследования дела против другого гражданина РФ, задержанного в 2021 году.
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Германия объявила персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает журнал Spiegel.
По данным источников издания, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы, его имя якобы всплыло в рамках расследования дела против другого гражданина России, задержанного в 2021 году.
Напомним, россиянина Ильнура Н. задержали в Германии 18 июня 2021 года. Он был научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Прокуратура Германии уже выдвинула мужчине обвинения в работе на российскую разведку.
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