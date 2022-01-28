Израиль упростил правила въезда для привитых "Спутником V" россиян

Власти Израиля упростили процедуру пересечения границы для россиян, которые привиты "Спутником V". Об этом рассказали в Министерстве туризма еврейского государства. Теперь анализ на антитела в крови можно будет делать в России, а не по прибытии в Израиль.

"Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте Министерства здравоохранения и получить зелёный сертификат ещё до вылета в Израиль", — говорится в заявлении.

Уточняется, что список утверждённых лабораторий на территории России будет опубликован на сайте Минздрава Израиля в ближайшие сроки.