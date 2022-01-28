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Израиль упростил правила въезда для привитых "Спутником V" россиян

Зелёный сертификат теперь можно будет получить ещё до вылета в Тель-Авив, сдав анализы на антитела ещё в России.

28 января, 12:07

Фото © Shutterstock

Власти Израиля упростили процедуру пересечения границы для россиян, которые привиты "Спутником V". Об этом рассказали в Министерстве туризма еврейского государства. Теперь анализ на антитела в крови можно будет делать в России, а не по прибытии в Израиль.

"Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте Министерства здравоохранения и получить зелёный сертификат ещё до вылета в Израиль", говорится в заявлении.

Уточняется, что список утверждённых лабораторий на территории России будет опубликован на сайте Минздрава Израиля в ближайшие сроки.

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Ранее Лайф писал, что власти Израиля подтвердили, что привитые российской антиковидной вакциной "Спутник V" туристы смогут посещать государство уже с 9 января. Однако всё осложнялось техническими процедурами. Туристы должны были проходить тесты на антитела только в аэропорту Тель-Авива.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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