Лукашенко: У России нет цели поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует поглощать республику. Об этом он сообщил белорусскому народу и парламенту, выступая с посланием.

"Этого никогда не будет. И целей у руководства России таких нет. Партнёр номер один для нас — Россия, с которой последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", — сообщил Лукашенко. По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП Белоруссии только за счёт интеграции с Россией составит более 2%.