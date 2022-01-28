Лукашенко: У России нет цели поглотить Белоруссию
По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП республики только за счёт интеграции с Москвой составит более 2%.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует поглощать республику. Об этом он сообщил белорусскому народу и парламенту, выступая с посланием.
"Этого никогда не будет. И целей у руководства России таких нет. Партнёр номер один для нас — Россия, с которой последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", — сообщил Лукашенко. По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП Белоруссии только за счёт интеграции с Россией составит более 2%.
А ранее Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием. По его мнению, на фоне текущих событий стране необходимо укреплять свою армию, пополнять боевой арсенал и развивать отечественную военную промышленность.
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