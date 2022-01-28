НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Лукашенко: У России нет цели поглотить Белоруссию

По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП республики только за счёт интеграции с Москвой составит более 2%.

28 января, 11:52
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не планирует поглощать республику. Об этом он сообщил белорусскому народу и парламенту, выступая с посланием.

"Этого никогда не будет. И целей у руководства России таких нет. Партнёр номер один для нас — Россия, с которой последовательно движемся по пути экономической интеграции. Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", — сообщил Лукашенко. По его словам, по самым скромным оценкам, прирост ВВП Белоруссии только за счёт интеграции с Россией составит более 2%.

А ранее Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием. По его мнению, на фоне текущих событий стране необходимо укреплять свою армию, пополнять боевой арсенал и развивать отечественную военную промышленность.

Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

Лукашенко — об отношениях с Путиным: Мы родные братья

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1