Путин обсудил с Совбезом обновление Концепции внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и обсудил проект обновлённой Концепции внешней политики РФ, которая учитывает произошедшие в последнее время изменения в мире.

"Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учёл здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", — заявил российский лидер.

Докладчиком по данному вопросу выступил глава МИД Сергей Лавров. В совещании также приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.