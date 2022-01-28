Заслуженный лётчик РФ попытался вложиться в криптовалюту и лишился 12 млн

Заслуженный лётчик-испытатель России стал жертвой мошенников, которые выманили у него более 12 млн рублей якобы для выгодных вложений в криптовалюту. Полиция начала проверку и розыск преступников, пишет kp.ru.

По данным правоохранителей, ещё в декабре 2021 года 61-летний Леонид Ч. зарегистрировался на интернет-платформе, предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту. На связь с мужчиной вышел некий Иван, который представился по телефону брокером. Он подробно рассказал лётчику, как и куда нужно переводить деньги.

"Поняв, что у потерпевшего имеется крупная сумма денег, мошенник убедил пилота вложить все сбережения в криптовалюту. Потерпевший перевёл 12 172 000 рублей на счёт одной из криптовалютных площадок. Сразу после перевода деньги со счёта Леонида похитили, а брокер перестал выходить на связь", — цитирует издание свой источник в полиции.

Уточняется, что потерпевший работал с "брокером" на протяжении месяца, пока обман не вскрылся. Сейчас полиция устанавливает, как мошенники получили доступ к счёту мужчины на криптовалютной площадке. Сообщается, что лётчик участвовал в испытаниях таких самолётов, как Су-27, МиГ-29, Су-24, а на одном из них даже установил мировой рекорд скорости.