Путин подписал закон "Единой России" о пожизненном сроке для педофилов
Максимальное наказание теперь предусмотрено и для ранее не привлекавшихся преступников.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее пожизненный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Новый закон подразумевает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное изнасилование всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Аналогичная мера предусматривается и для ранее не привлекавшихся по статьям за преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Лайф также сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации. Так она отреагировала на выступление сенатора Эдуарда Росселя, который предложил расстреливать за преступления против сексуальной неприкосновенности детей.
Лента новостей
Один человек погиб и шестеро пострадали при взрыве снаряда времён ВОВ под Екатеринбургом
сегодня в 11:19
Лайф публикует первые фото места, где обнаружили утонувшую в проруби на Крещение
сегодня в 11:14
Политолог Дудчак прокомментировал душевные терзания Зеленского словами из песни Высоцкого
сегодня в 11:12
Комментариев: 0