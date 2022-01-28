Путин подписал закон "Единой России" о пожизненном сроке для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие двух и более детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее пожизненный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Новый закон подразумевает пожизненное лишение свободы для педофилов за повторное изнасилование всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Аналогичная мера предусматривается и для ранее не привлекавшихся по статьям за преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.