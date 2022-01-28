Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник
Мужчина в попытке защитить мальчика бросил в рассвирепевших псов палку, а после закрыл беднягу своим телом и отогнал их грозным оружием – лопатой для чистки снега.
Кадр из видео © Telegram / "ВСЯ УФА | НОВОСТИ"
Стая собак погналась за мальчиком, но его спас дворник. Видео © Telegram / "ВСЯ УФА |НОВОСТИ"
В Уфе мальчик едва не повторил трагическую судьбу девочки из Забайкалья, которую растерзали бродячие собаки. Около десятка псов погнались за школьником, но их вовремя отогнал находившийся поблизости дворник. Кадры, которые сняли камеры видеонаблюдения, появились в телеграм-канале "ВСЯ УФА | НОВОСТИ".
Инцидент произошёл в столице республики на улице Айской. На кадрах видно, что школьник с огромным портфелем в панике убегает от догоняющих его собак. На помощь приходит сотрудник коммунальных служб. Мужчина в попытке защитить мальчика бросает в рассвирепевших собак палку, а потом закрывает беднягу своим телом и идёт на них, подняв своё грозное оружие – лопату для чистки снега. Собаки не решают противостоять такому противнику и убегают прочь, поджав хвосты.
"Вот такой ужас происходит недалеко от нашего дома. Чуть ребёнка не загрызли", — пишут уфимцы в соцсетях.
Как сообщили в СУ СК по региону, по данному факту начата проверка на предмет халатности местных властей и компании, нанятой для отлова бродячих псов. Им будет дана правовая оценка.
В последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Например, на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Но самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.
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