Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник

Стая собак погналась за мальчиком, но его спас дворник. Видео © Telegram / "ВСЯ УФА |НОВОСТИ"

В Уфе мальчик едва не повторил трагическую судьбу девочки из Забайкалья, которую растерзали бродячие собаки. Около десятка псов погнались за школьником, но их вовремя отогнал находившийся поблизости дворник. Кадры, которые сняли камеры видеонаблюдения, появились в телеграм-канале "ВСЯ УФА | НОВОСТИ".

Инцидент произошёл в столице республики на улице Айской. На кадрах видно, что школьник с огромным портфелем в панике убегает от догоняющих его собак. На помощь приходит сотрудник коммунальных служб. Мужчина в попытке защитить мальчика бросает в рассвирепевших собак палку, а потом закрывает беднягу своим телом и идёт на них, подняв своё грозное оружие – лопату для чистки снега. Собаки не решают противостоять такому противнику и убегают прочь, поджав хвосты.

"Вот такой ужас происходит недалеко от нашего дома. Чуть ребёнка не загрызли", — пишут уфимцы в соцсетях.