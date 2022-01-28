Обстрелянным в Абхазии российским туристам выплатили по миллиону рублей
Пострадавшие перенесли множество операций, им предстоит длительный курс реабилитации. Преступник в данный момент находится под арестом, ждёт суда.
Пострадавший Тимур Салимгариев. Кадр из видео © SHOT
Тимур Салимгариев рассказал о компенсации за лечение после стрельбы в абхазском отеле. Видео © SHOT
Правительство Абхазии выплатило по миллиону рублей в качестве компенсации за лечение двум российским туристам, которые летом прошлого года во время отдыха в городе Пицунде попали под горячую руку местного жителя и получили огнестрельные ранения. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал пострадавший Тимур Салимгариев.
Преступник в тот вечер одному из друзей прострелил колени и стопу, другому ранил левую ногу и таз. По словам Салимгариева, он получил семь пуль и перенёс уже пять операций. Его другу грозила ампутация ноги, но врачам удалось её спасти. Мужчине сделали 12 операций, и это ещё не конец. Как рассказал пострадавший, компенсацию они получили от президента Абхазии и руководства отеля "Самшитовая роща", от преступника пока никаких денег не поступало. На протяжении полугода пострадавшие оплачивали своё восстановление самостоятельно.
"Мы в итоге остались инвалидами. И предстоят ещё операции, долгая реабилитация. Мы составили иск встречный по выплате морального ущерба и материального от самого стрелка. Пилия [стрелявший] сидит в СИЗО, и ему постоянно продлевают арест. Скорее всего, его осудят ближе к лету", — рассказал мужчина.
Напомним, в июне прошлого года в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" 42-летний местный житель ранил двух туристов из России. Ранее нападавший был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Президент Абхазии назвал вооружённое нападение на россиян преступлением против республики. Лидер страны поручил правоохранительным органам принять меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих.
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