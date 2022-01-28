Посол США Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2"
Однако какие именно меры будут предприняты в отношении российского газопровода и что ожидать стране, американский дипломат раскрывать не стал.
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Если Россия вторгнется на территорию Украины, ответом Запада станут масштабные экономические санкции, которые будут направлены в том числе против "Северного потока – 2". Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
"В случае вторжения РФ на Украину я бы ожидал, что меры против "Северного потока – 2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии", — предупредил дипломат.
Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, введение новых санкций США будет эквивалентно разрыву отношений.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Незалежной.
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