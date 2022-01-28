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Диетолог Соломатина назвала ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

Врач советует варить или готовить еду на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного и животного происхождения.

28 января, 13:37

Фото © Pixabay

Отказ от клетчатки, монодиеты, много сахара и солёного, обработанное мясо и фастфуд — всё это может привести к преждевременной смерти, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала в интервью канала "Москва 24", чем заменить эти вредные продукты, чтобы избежать рисков.

Отказ от клетчатки грозит ростом патогенной микрофлоры, которая в конце концов убивает человека, предупредила эксперт. Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике, организм лишается клетчатки. Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует есть пять порций фруктов и овощей в день, при этом рацион должен быть разнообразным.

Мясо и молочные продукты от непроверенных производителей могут сформировать в организме антибиотикорезистентность, из-за которой человек может умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать.

Монодиеты и перекосы в питании тоже увеличивают риск ранней смерти, поскольку долго питаться одними и теми же продуктами нельзя, еда должна быть разнообразной, чтобы человек мог получить как можно больше питательных веществ.

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Сахар тоже провоцирует ряд опасных заболеваний — сахарный диабет, гипертонию и повышенный холестерин. Если эти состояния не контролировать, они тоже могут привести к преждевременному уходу человека из жизни, объясняет Соломатина.

Солёные продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют повышение артериального давления, что может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт, инсульт. Поэтому диетолог советует отказаться от таких продуктов или минимизировать их употребление.

Обработанное мясо тоже несёт вред, так как в его состав входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и нитрозамины, которые тоже могут вызвать риск преждевременной смерти, предупреждает диетолог.

Красители, консерванты и усилители вкуса тоже сокращают продолжительность жизни — такая пища вызывает повышенное образование свободных радикалов. Это связывают с ранним развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет врач.

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Жареное, а также фастфуд — тоже в категории опасной еды, говорит Соломатина. При употреблении такой пищи клетки организма "просто засахариваются, образуются поперечные сшивки".

"Внешне это проявляется морщинами, ухудшением цвета лица. Внутри у нас всё то же самое, и органы не могут нормально выполнять свою функцию. Это в конечном итоге ведёт к быстрому уходу из жизни... Когда мы термически обрабатываем продукты, особенно если температура доходит до точки дымления, это очень опасно. При этом вырабатывается большое количество канцерогенов", объяснила диетолог.

Специалист также дала советы, чем заменить эту вредную пищу. Так, Соломатина рекомендует варить или готовить еду на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного (чечевица, фасоль, нут) и животного (индейка, курица, яйца, рыба) происхождения. Нужно употреблять запечённые и свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты, добавлять в еду зелень и специи.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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