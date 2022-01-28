Диетолог Соломатина назвала ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

Отказ от клетчатки, монодиеты, много сахара и солёного, обработанное мясо и фастфуд — всё это может привести к преждевременной смерти, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала в интервью канала "Москва 24", чем заменить эти вредные продукты, чтобы избежать рисков.

Отказ от клетчатки грозит ростом патогенной микрофлоры, которая в конце концов убивает человека, предупредила эксперт. Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике, организм лишается клетчатки. Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует есть пять порций фруктов и овощей в день, при этом рацион должен быть разнообразным.

Мясо и молочные продукты от непроверенных производителей могут сформировать в организме антибиотикорезистентность, из-за которой человек может умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать.

Монодиеты и перекосы в питании тоже увеличивают риск ранней смерти, поскольку долго питаться одними и теми же продуктами нельзя, еда должна быть разнообразной, чтобы человек мог получить как можно больше питательных веществ.

Сахар тоже провоцирует ряд опасных заболеваний — сахарный диабет, гипертонию и повышенный холестерин. Если эти состояния не контролировать, они тоже могут привести к преждевременному уходу человека из жизни, объясняет Соломатина.

Солёные продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют повышение артериального давления, что может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт, инсульт. Поэтому диетолог советует отказаться от таких продуктов или минимизировать их употребление.

Обработанное мясо тоже несёт вред, так как в его состав входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и нитрозамины, которые тоже могут вызвать риск преждевременной смерти, предупреждает диетолог.

Красители, консерванты и усилители вкуса тоже сокращают продолжительность жизни — такая пища вызывает повышенное образование свободных радикалов. Это связывают с ранним развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет врач.

Жареное, а также фастфуд — тоже в категории опасной еды, говорит Соломатина. При употреблении такой пищи клетки организма "просто засахариваются, образуются поперечные сшивки".

"Внешне это проявляется морщинами, ухудшением цвета лица. Внутри у нас всё то же самое, и органы не могут нормально выполнять свою функцию. Это в конечном итоге ведёт к быстрому уходу из жизни... Когда мы термически обрабатываем продукты, особенно если температура доходит до точки дымления, это очень опасно. При этом вырабатывается большое количество канцерогенов", — объяснила диетолог.

Специалист также дала советы, чем заменить эту вредную пищу. Так, Соломатина рекомендует варить или готовить еду на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного (чечевица, фасоль, нут) и животного (индейка, курица, яйца, рыба) происхождения. Нужно употреблять запечённые и свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты, добавлять в еду зелень и специи.