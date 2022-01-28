Путин в беседе с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений
Стороны также коснулись итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" и условились продолжать консультации в этом формате.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Среди основных тем беседы стало обострение украинского вопроса. В этой связи Путин подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.
"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минского комплекса мер и других договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", — проинформировали в Кремле.
С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" Путин и Макрон подтвердили настрой на дальнейшую совместную работу в данном формате.
Напомним, что встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлилась восемь с половиной часов. Россию на этих консультациях представлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию — дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак. По итогам встречи Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак.
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