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Путин в беседе с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений

Стороны также коснулись итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" и условились продолжать консультации в этом формате.

28 января, 13:33
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Среди основных тем беседы стало обострение украинского вопроса. В этой связи Путин подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минского комплекса мер и других договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", — проинформировали в Кремле.

С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" Путин и Макрон подтвердили настрой на дальнейшую совместную работу в данном формате.

Дипломат Полянский: Sky News показал нарушение Киевом Минских соглашений

Дипломат Полянский: Sky News показал нарушение Киевом Минских соглашений

Напомним, что встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлилась восемь с половиной часов. Россию на этих консультациях представлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию — дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак. По итогам встречи Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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