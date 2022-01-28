Путин в беседе с Макроном подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Среди основных тем беседы стало обострение украинского вопроса. В этой связи Путин подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минского комплекса мер и других договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", — проинформировали в Кремле.

С учётом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" Путин и Макрон подтвердили настрой на дальнейшую совместную работу в данном формате.