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Путин сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности

Российский лидер обратил внимание французского коллеги, что Вашингтон и его союзники проигнорировали ключевые претензии Москвы, обозначенные в документе.

28 января, 13:24

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в рамках саммита "нормандского формата". Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Главной темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности — в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

"Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — отметили в Кремле.

Российская сторона обратила внимание, что США и союзники также проигнорировали и ключевой вопрос — как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности. Напомним, что этот пункт предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран.

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Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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