Путин сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Главной темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности — в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

"Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — отметили в Кремле.