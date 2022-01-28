Путин сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности
Российский лидер обратил внимание французского коллеги, что Вашингтон и его союзники проигнорировали ключевые претензии Москвы, обозначенные в документе.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) во время встречи в рамках саммита "нормандского формата". Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин провёл продолжительный телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Главной темой беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности — в том числе на фоне недавних российско-американских переговоров в Женеве и встречи в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
"Обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО", — отметили в Кремле.
Российская сторона обратила внимание, что США и союзники также проигнорировали и ключевой вопрос — как они намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия – НАТО принципу неделимости безопасности. Напомним, что этот пункт предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
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