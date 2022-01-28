Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области
Пока о состоянии людей, находившихся на борту, ничего не известно. На место ЧП выехали спасатели.
© ТАСС / Ольга Смольская
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Воздушное судно вылетело с военного аэродрома Мулино в Нижегородской области и направилось в аэропорт Ульяновск-Восточный. По данным Лайфа, в районе посёлка Дубки вертолёт совершил жёсткую посадку на лёд. На место ЧП выехали спасатели. Пока о состоянии людей, находившихся на борту, ничего не известно. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало военным.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии экстренную посадку совершил военный вертолёт Ми-24. Как сообщили в Минобороны республики, экипаж в результате ЧП не пострадал.
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