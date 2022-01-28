"Вокруг шум": Политолог Солонников объяснил подтекст шутки Нуланд про водку и "Северный поток – 2"
По его мнению, западные страны пытаются создать как можно более красочное инфополе вокруг несуществующей угрозы "нападения" России на Украину.
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Шутка замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о водке и "Северном потоке – 2" говорит о том, что американская сторона уделяет очень много внимания пиару нынешнего конфликта с Россией. Вашингтон интересует та польза, которую он может получить от развития и раздувания этого конфликта, объяснил в беседе с Лайфом политолог Дмитрий Солонников.
"Два основных фактора информационной атаки — это Вашингтон и Лондон. И там и там у руководителей страны очень большие внутренние проблемы. [Премьер-министр Британии] Борис Джонсон на грани вылета из кресла, и депутаты парламента от правящей партии почти собрали нужное количество писем для того, чтобы поставить вопрос о его переизбрании. Ему нужна другая повестка, где он может показаться победителем. То же самое в Вашингтоне: основная повестка — это чудовищное падение популярности [президента США Джо] Байдена лично и Демократической партии в целом", — считает политолог.
В данной ситуации иностранным лидерам нужны победы хотя бы в информационном поле. По его мнению, несуществующая угроза нападения России на Украину — это тот самый искусственно созданный инфоповод, вокруг которого Западом "создаётся шум". Сейчас члены администраций стран накачивают эту волну шутками, красивыми высказываниями, которые будут расходиться на цитаты. По мнению Солонникова, администрация Белого дома работает именно на это.
Напомним, Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если бы по "Северному потоку – 2" из России на Запад потекла водка вместо природного газа. Она также процитировала Теда Круза, назвав российский трубопровод в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана". Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание Нуланд. По его мнению, хотя бы какие-то попытки шутить — это уже позитив в данной ситуации.
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