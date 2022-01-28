"Вокруг шум": Политолог Солонников объяснил подтекст шутки Нуланд про водку и "Северный поток – 2"

Шутка замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о водке и "Северном потоке – 2" говорит о том, что американская сторона уделяет очень много внимания пиару нынешнего конфликта с Россией. Вашингтон интересует та польза, которую он может получить от развития и раздувания этого конфликта, объяснил в беседе с Лайфом политолог Дмитрий Солонников.

"Два основных фактора информационной атаки — это Вашингтон и Лондон. И там и там у руководителей страны очень большие внутренние проблемы. [Премьер-министр Британии] Борис Джонсон на грани вылета из кресла, и депутаты парламента от правящей партии почти собрали нужное количество писем для того, чтобы поставить вопрос о его переизбрании. Ему нужна другая повестка, где он может показаться победителем. То же самое в Вашингтоне: основная повестка — это чудовищное падение популярности [президента США Джо] Байдена лично и Демократической партии в целом", — считает политолог.