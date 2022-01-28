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Семенович рассказала о забавном конфузе с туфлей на выступлении перед Путиным

На выручку молодой артистке тогда пришёл юморист Владимир Винокур, который тоже был в числе приглашённых звёзд.

28 января, 12:56
<p>Владимир Путин и группа "Блестящие". Фото © Кадр из программы<a href="https://smotrim.ru/brand/62239" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Судьба человека"</a></p>

Владимир Путин и группа "Блестящие". Фото © Кадр из программы "Судьба человека"

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, как она оконфузилась во время выступления в группе "Блестящие" на мероприятии, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.

"Это было частное мероприятие в Санкт-Петербурге. Там было много артистов. Мы все волновались и нервничали. У нас были махи ногой, а стол находился близко к гостям. И вдруг летит моя туфля в сторону. Я думала: "Как так могла вообще?!" Скачу на одной ноге и пританцовываю", — рассказала Борису Корчевникову в шоу "Судьба человека" Анна Семенович.

По словам певицы, её тогда спас артист Владимир Винокур, который схватил её туфлю со словами: "Принцесса моя". Семенович также добавила, что после концерта Путин разрешил сделать с ним совместное фото.

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А ранее Лайф рассказывал, что Анна Семенович появится в качестве невесты в шоу "Давай поженимся!". Гузеева отметила, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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