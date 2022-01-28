"У каждого свои методы": Журова пожелала Медведеву быть спокойнее в финале Australian Open
Ранее вторая ракетка мира пробилась в решающий матч первого турнира Большого шлема в этом году.
Спортсмен Даниил Медведев. Фото © Getty Images / Daniel Pockett
В финале Australian Open Даниилу Медведеву нужно быть гораздо спокойнее, чтобы бороться с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом в беседе с Лайфом рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.
"Надеюсь, что Даня будет спокойнее в финале. Хотя для каждого спортсмена — своя психологическая подготовка. Может, он таким образом выплёскивает свои негативные эмоции не на себя, а куда-то. У каждого спортсмена — свои методы подготовки. Может, для него это наиболее комфортно. Кто-то ракетки ломает, кто-то на себя ругается. Главное, что в финале, конечно. Хотелось бы, чтобы было поспокойнее. Хотя он соперника прекрасно знает", — заявила Журова.
Она также вспомнила, как во время Олимпиады в Токио со стороны журналистов были провокации в адрес Медведева и вопросы о "мошенничествах" со стороны России. Парламентарий заметила, что она не хочет повторения такого же сценария в этот раз, перед финалом турнира в Мельбурне.
"Какой ты глупый": Медведев сорвался на судью во время полуфинала Australian Open из-за отца Циципаса
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса. В решающем матче он встретится с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.
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