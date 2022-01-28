"У каждого свои методы": Журова пожелала Медведеву быть спокойнее в финале Australian Open

В финале Australian Open Даниилу Медведеву нужно быть гораздо спокойнее, чтобы бороться с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом в беседе с Лайфом рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Надеюсь, что Даня будет спокойнее в финале. Хотя для каждого спортсмена — своя психологическая подготовка. Может, он таким образом выплёскивает свои негативные эмоции не на себя, а куда-то. У каждого спортсмена — свои методы подготовки. Может, для него это наиболее комфортно. Кто-то ракетки ломает, кто-то на себя ругается. Главное, что в финале, конечно. Хотелось бы, чтобы было поспокойнее. Хотя он соперника прекрасно знает", — заявила Журова.

Она также вспомнила, как во время Олимпиады в Токио со стороны журналистов были провокации в адрес Медведева и вопросы о "мошенничествах" со стороны России. Парламентарий заметила, что она не хочет повторения такого же сценария в этот раз, перед финалом турнира в Мельбурне.