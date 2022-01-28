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Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на ковид на Олимпиаде

Ранее он был вынужден изолироваться из-за положительного теста, однако теперь он может воссоединиться с командой.

28 января, 12:56

Сергей Башкиров. Фото © ТАСС / Тумашов Евгений

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус, находясь на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Таким образом, он сможет в ближайшее время присоединиться к национальной команде, которая начала подготовку к стартам.

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

Ранее Лайф сообщал, что Башкиров сдал положительный тест после приезда в Пекин и был вынужден изолироваться.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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