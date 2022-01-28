Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на ковид на Олимпиаде
Ранее он был вынужден изолироваться из-за положительного теста, однако теперь он может воссоединиться с командой.
Сергей Башкиров. Фото © ТАСС / Тумашов Евгений
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус, находясь на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Таким образом, он сможет в ближайшее время присоединиться к национальной команде, которая начала подготовку к стартам.
Ранее Лайф сообщал, что Башкиров сдал положительный тест после приезда в Пекин и был вынужден изолироваться.
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