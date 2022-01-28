Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на ковид на Олимпиаде

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус, находясь на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Таким образом, он сможет в ближайшее время присоединиться к национальной команде, которая начала подготовку к стартам.