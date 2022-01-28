Euractiv: В НАТО хотят "оттаскать Украину за уши" за провокации об угрозе вторжения России

В НАТО признали, что Россия не планирует нападать на Незалежную. В альянсе также заявили, что Западу было бы неплохо "потаскать Украину за ухо" за то, что "некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации. Об этом пишет брюссельский портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного источника в НАТО.

По его словам, России для "вторжения" необходимы военные возможности, отличные от тех, которые якобы "развёрнуты в настоящее время" у границ Украины. При этом он указал на существующие варианты "снижения напряжённости уже завтра".