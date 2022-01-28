Euractiv: В НАТО хотят "оттаскать Украину за уши" за провокации об угрозе вторжения России
По словам инсайдера, в альянсе в настоящее время не видят у границ Незалежной необходимых для "нападения" со стороны РФ военных возможностей.
Фото © Getty Images / Evgen Kotenko / Ukrinform / Barcroft Media
В НАТО признали, что Россия не планирует нападать на Незалежную. В альянсе также заявили, что Западу было бы неплохо "потаскать Украину за ухо" за то, что "некоторые" в Киеве устраивали ненужные провокации. Об этом пишет брюссельский портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного источника в НАТО.
По его словам, России для "вторжения" необходимы военные возможности, отличные от тех, которые якобы "развёрнуты в настоящее время" у границ Украины. При этом он указал на существующие варианты "снижения напряжённости уже завтра".
Также, по его мнению, "было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации". Он отметил, что в Незалежной также есть проблемы с тем, кто у власти и кто имеет превосходство в армии.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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