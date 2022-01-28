Новый дивизион ЗРС С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
Системы также будут осуществлять контроль за воздушным пространством над Центральным промышленным районом России.
Расчёты зенитно-ракетных систем С-400 © VK / Минобороны России
В Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне столицы заступил новый дивизион зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"В пятницу, 28 января, боевые расчёты зенитного ракетного дивизиона дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы", — говорится в сообщении.
В подмосковный Дмитров комплекс С-400 "Триумф" прибыл с военного полигона Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Там зенитно-ракетная система применялась для проведения начальных боевых стрельб. Отмечается также, что на сегодняшний день противовоздушную оборону столицы осуществляет пять полков, в состав которых входят ЗРС С-400 "Триумф". В Минобороны добавили, что эти же системы будут охранять воздушное пространство над всем Центральным промышленным районом России.
Ранее Лайф сообщал, что новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 с успехом прошла все государственные испытания и уже находится на боевом дежурстве.
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