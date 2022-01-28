Новый дивизион ЗРС С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

В подмосковный Дмитров комплекс С-400 "Триумф" прибыл с военного полигона Капустин Яр, который находится в Астраханской области. Там зенитно-ракетная система применялась для проведения начальных боевых стрельб. Отмечается также, что на сегодняшний день противовоздушную оборону столицы осуществляет пять полков, в состав которых входят ЗРС С-400 "Триумф". В Минобороны добавили, что эти же системы будут охранять воздушное пространство над всем Центральным промышленным районом России.