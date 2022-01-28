Ведьма Алёна Полынь научила правильно встречать китайский Новый год Тигра

Психолог Алёна Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, поделилась лайфхаками о том, как правильно встретить китайский Новый год Тигра, который наступает 1 февраля 2022 года, чтобы стать тем самым достигатором поставленных целей и поймать удачу за полосатый хвост.

"Настоящий китайский Новый год наступает, когда сменяется восточный хозяин года, — напомнила Полынь. — Как вы знаете, хозяин 2022 года — это Тигр. Но этот хозяин — это не тот тигр, которого мы знаем как красивое и сильное животное. Восточный Тигр символизирует определённую энергию, которая будет главенствовать в 2022 году", — рассказала Полынь в беседе с РИА ФАН.

По словам ведьмы, Тигр — хозяин 2022 года — несёт в себе непредсказуемую энергию, которая способна наполнить год уникальными яркими событиями, поэтому людям стоит подготовить себя к разным неожиданностям. Кроме того, водную стихию и голубой цвет, которые будут доминировать в 2022-м, на Востоке связывают с непостоянством. В этой связи нужно подготовиться к той энергии, которая настигнет уже в ночь на 1 февраля, встретив Новый год по лунному календарю с хорошим праздничным настроем.

Эксперт перечислила и главные атрибуты праздника: наряженная елка, богатый стол, зажжённые свечи, праздничная одежда и "правильное" обращение к хозяину года Тигру. Встречать Новый год психолог рекомендует в синих, бежевых, белых, чёрных, коричневых или зелёных оттенках. В год представителя семейства кошачьих наиболее удачными цифрами можно считать 1, 3, 4-й месяцы — март, июль, октябрь, а суперудачными растениями будут цветущая слива, жёлтая лилия и бобы.