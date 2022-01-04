Для Тельцов 2022 год будет важен прежде всего в партнёрских отношениях, когда многие из них закончат личное и деловое партнёрство, а кто-то перейдёт в новые отношения. Если вы всё ещё одиноки, то для вас 22-й год может стать судьбоносным в плане решения своих личных проблем. Особенно сильные перемены коснутся Тельцов, родившихся с 29 апреля по 9 мая, когда их жизнь может повернуться на 180 градусов. Будьте готовы к таким переменам и воспринимайте их с позитивом. Очень удачным временем для вас будет конец мая и июнь, когда Венера будет проходить по вашему знаку. Она добавит вам шарма и привлекательности и поможет улучшить своё финансовое положение. В начале года обратите внимание на дальние страны. Возможно, именно там вы сможете познакомиться с очень интересным и перспективным для вас человеком. Также удача может прийти к вам через Интернет, это будет интересное знакомство. Во вторую половину года Тельцам придётся много поработать, чтобы добиться улучшения своего финансового положения, потому что Марс будет находиться в секторе финансов вашего знака.