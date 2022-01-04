Звёзды будут благосклонны: Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Астрологи рассказали Лайфу, что приготовили звёзды для нашей планеты в следующем году.
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Амбиции и авантюры
2022 год во восточному календарю, как известно, будет годом тёмно-синего Тигра, водного. Как говорят астрологи, такая энергетика с точки зрения восточной астрологии стимулирует эмоции и несёт перемены. Поэтому и год будет для многих переломным в различных сферах. Специально для Лайфа астролог Татьяна Лукашевич сделала прогноз для каждого знака зодиака.
Овен
Год принесёт Овнам существенное изменение их финансового положения. Они не только смогут получить повышение в зарплате, но и найти новый источник дохода, повысить свою самооценку и сделать серьёзные и интересные покупки. В общении с руководством наиболее удачные месяцы — январь и февраль, а для партнёрских отношений — октябрь, когда кто-то из Овнов может получить предложение руки и сердца. Особенно высокая вероятность изменить свою личную жизнь будет у Овнов первой декады. Очень ярким будет май — будьте аккуратны в общении со своими друзьями, потому что одно неосторожное слово может разделить вас на долгие годы. Также будьте дипломатичны с соседями и ближайшими родственниками, т.к. начиная с 20 августа в этой сфере вас может ожидать конфликтная ситуация. Во второй половине года будьте аккуратны на дороге. У многих Овнов проснётся интерес к инвестициям. Пассивный доход понадобится для того, чтобы уехать куда-то в дальние страны и погрузиться в ощущение свободы, стать фрилансером.
Телец
Для Тельцов 2022 год будет важен прежде всего в партнёрских отношениях, когда многие из них закончат личное и деловое партнёрство, а кто-то перейдёт в новые отношения. Если вы всё ещё одиноки, то для вас 22-й год может стать судьбоносным в плане решения своих личных проблем. Особенно сильные перемены коснутся Тельцов, родившихся с 29 апреля по 9 мая, когда их жизнь может повернуться на 180 градусов. Будьте готовы к таким переменам и воспринимайте их с позитивом. Очень удачным временем для вас будет конец мая и июнь, когда Венера будет проходить по вашему знаку. Она добавит вам шарма и привлекательности и поможет улучшить своё финансовое положение. В начале года обратите внимание на дальние страны. Возможно, именно там вы сможете познакомиться с очень интересным и перспективным для вас человеком. Также удача может прийти к вам через Интернет, это будет интересное знакомство. Во вторую половину года Тельцам придётся много поработать, чтобы добиться улучшения своего финансового положения, потому что Марс будет находиться в секторе финансов вашего знака.
Близнецы
Близнецы в 2022 году смогут существенно улучшить свою карьеру и даже задуматься о создании собственного бизнеса. Обратите внимание на своих друзей и сферу Интернета, потому что именно через это у вас могут появиться хорошие возможности. Но чтобы ими воспользоваться, Близнецам придётся поработать, потому что затмения будут происходить именно в финансовом секторе вашего знака. Работать можно удалённо, из любой точки мира, поэтому кто-то из Близнецов задумается об иммиграции и начнёт собирать соответствующие документы. Вы можете рассчитывать на удачу в конце июня и до 18 июля, а также на интересные знакомства. Осень обещает быть достаточно горячей для вашего знака: кто-то будет активно заниматься спортом, кто-то погрузится в какой-то интернет-проект. Такая напряжённая работа потребует много внимания к своему здоровью, чтобы выдержать высокий ритм вашей профессиональной деятельности, поэтому позволяйте себе отдыхать, устраивайте отпуск, и, возможно, стоит подумать на тему работы на фрилансе.
Рак
В 2022 году многие Раки станут родителями или бабушками и дедушками и будут очень много внимания уделять своим детям и внукам, а одинокие Раки имеют большие шансы встретить свою настоящую любовь. Многим Ракам откроют дороги и дальние путешествия: кто-то встретит там свою вторую половинку. Особенно обратите внимание на первую половину года. Удачным временем будет период с 18 июля по 11 августа, когда окружающие не смогут не заметить вашу привлекательность. Осенью кому-то из Раков придётся находиться в командировках вдали от своей семьи и работать в уединении. Либо Ракам придётся заботиться о ком-то из своих близких. Также на повестку дня может выйти волонтёрская деятельность или благотворительность. Многие Раки задумаются о смене места жительства или даже страны и начнут предпринимать соответствующие действия. Результат они получат в ноябре-декабре, когда будут собирать чемоданы.
Лев
Для Львов этот год принесёт вопрос, что выбрать: карьеру или семью, т.к. эти две темы будут стоять напротив друг друга и требовать к себе повышенного внимания. Кто-то из Львов действительно предпочтёт карьеру и погрузится в эту сферу с головой, особенно в период с мая по октябрь. Тогда они не только смогут улучшить своё финансовое положение, но и сделать хороший рывок в своей карьере. Одинокие Львы смогут выйти замуж или жениться. Более удачными месяцами будут июнь, июль, август, сентябрь и первая половина октября. В связи с изменением статуса кто-то из Львов поменяет место жительства и переедет жить в другой регион или страну. Осенью вы будете погружены в тему продвижения своего онлайн-бизнеса, который будете развивать вместе с друзьями или единомышленниками, но старайтесь сохранять дипломатию, чтобы не поссориться с кем-то из друзей, т.к. кто-то всё-таки может уйти из вашей жизни в результате конфликтной ситуации. В марте вы можете найти удачных партнёров, подписать важные договоры, а также встретить свою любовь.
Дева
Девы будут много путешествовать и смогут познакомиться с новыми и интересными людьми, расширив свой круг общения. Причём поездки будут не только по нашей стране, но и за границу. Для кого-то этот год станет важным в изменении места проживания. Такие изменения могут произойти в результате важного личного знакомства, которое приведёт к заключению брака. Особенно удачные периоды для Дев — весна и последние два месяца года. Осень может принести важные изменения в статусе и в карьере. Старайтесь сохранять дипломатичность со своими непосредственными руководителями, чтобы сгоряча не пришлось хлопать дверью. Удача в финансовых вопросах у Дев ожидается в летние месяцы, а также в сентябре и октябре.
Весы
У Весов произойдёт смена их источника дохода. Возможно, они поменяют работу или сферу деятельности. Наиболее удачные периоды для этого — весна и последние два месяца года. Если вы занимаетесь собственным бизнесом, то обратите внимание на летние месяцы, т.к. они будут удачны для заключения новых контрактов и появления в вашей жизни важных для вас партнёров. Это относится и к личной жизни, когда к вам могут прийти новые люди, которые в дальнейшем могут стать вашими личными партнёрами. Осенью многих Весов ожидают дальние путешествия, которые могут даже привести к смене духовной веры или полностью к духовному преображению.
Скорпион
Для Скорпионов следующий год будет очень важен в первую очередь в партнёрских отношениях. Многие Скорпионы выйдут замуж или женятся. Если у вас есть собственный бизнес, то вы сможете заключить важные для вас договоры и найти необходимых для вас партнёров. Если вы в браке, то будьте очень аккуратны в отношениях, т.к. 2022 год для вас является зоной риска, когда в вашем партнёрстве могут произойти существенные трансформации. Также у многих Скорпионов родятся дети или они узнают новость о беременности, кто-то встретит свою настоящую любовь. Осенью Скорпионам нужно быть очень аккуратными на дороге, кто-то из Скорпионов сделает операцию. В финансовой сфере тоже следует быть аккуратным, чтобы не потерять свои инвестиции. Тема недвижимости также будет актуальна для Скорпионов в этом году, и кто-то займётся строительством или продолжит его в 22-м году.
Стрелец
Для Стрельцов этот год будет важен в плане улучшения ваших жилищных условий и расширения семьи. Это может быть связано не только с рождением детей, но и с переездом. Кому-то из Стрельцов захочется взять с собой ноутбук и уехать на дальние острова, чтобы работать удалённо. Старайтесь быть не слишком эгоцентричными, т.к. осенью есть вероятность расстаться с кем-то из партнёров как в личных отношениях, так и в деловых. С финансовой точки зрения наиболее удачными будут январь, февраль, начало марта, ноябрь и декабрь.
Козерог
Если вы ещё одиноки, то январь, февраль и начало марта могут принести вам важные личные знакомства, а также вы сможете существенно увеличить свой финансовый потенциал. Также у многих Козерогов родятся дети и будут требовать большого внимания, а вот осенью придётся очень активно поработать. У Козерогов последней декады может быть полная перестройка жизни и деятельности. Наиболее удачный период для вас — с января по май, а также декабрь.
Водолей
Многие Водолеи могут задуматься о смене места жительства, причём это может быть связано с их работой либо с важными изменениями в личной жизни и семейными ситуациями. У очень многих Водолеев внимание будет приковано к семье, а также к родителям, которые могут потребовать повышенного внимания. Тем не менее Водолеи успеют и хорошо заработать, особенно в первые четыре и последние два месяца этого года. Результатом этого труда будет покупка хорошего автомобиля. Осенью многих Водолеев захлестнёт творчество, и они погрузятся в свои творческие проекты с головой. Также тема детей потребует активного участия. А вот в отношениях следует быть предельно дипломатичными, чтобы не поставить в них точку.
Рыбы
Для Рыб этот год принесёт прекрасные возможности в карьере и личных отношениях, т.к. Юпитер — планета большого счастья — будет весь год находиться в вашем знаке. Он выйдет в ваш финансовый сектор, поэтому вас ожидает успех в работе. Кто-то значительно сможет увеличить свой источник дохода или найти более удачный. Также многие Рыбы задумаются о переезде, это может быть связано с иммиграцией. Особенно актуально этот вопрос встанет осенью. Если вы не планируете переезд, то в 2022 году вас ожидает много путешествий, причём не только на отдыхе, но и по работе. Также вы можете поехать к свои родственникам, в жизни которых придётся принимать активное участие.
Если говорить о восточном гороскопе, то первая половина года будет более продуктивной для тех, кто родился в годы Тигра, Дракона, Обезьяны, Крысы, Лошади и Собаки.
Они получат дополнительный импульс обновления, особенно в первую половину года. Они будут лидировать. У них будут явно проявляться вот эти качества обновления. Речь идёт про творческие силы, которые могут быть направлены на разные сферы, в том числе любовь, карьеру и другие
У так называемых женских знаков по восточному календарю (Бык, Кот, Змея, Коза, Петух, Свинья) удачной будет вторая половина года.
Астролог Александр Зараев также отмечает, что на Востоке говорят: "Не надо дёргать тигра за усы". Это значит, что год будет очень амбициозным и авантюрным, но необходимо обладать стратегическим мышлением, чтобы обдуманно и взвешенно подойти к переменам, которые несёт особенно первая половина 2022-го.