Лавров проинформировал Бербок о реакции Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок и поделился первой реакцией Москвы на предоставленные США и НАТО ответы по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Лавров вновь привлёк внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений", — говорится в сообщении МИД.