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Лавров проинформировал Бербок о реакции Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Глава российского МИД подчеркнул приоритетность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений.

28 января, 13:13

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Shutterstock

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок и поделился первой реакцией Москвы на предоставленные США и НАТО ответы по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Лавров вновь привлёк внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО, подчеркнув приоритетность задач нерасширения Североатлантического альянса и неразмещения угрожающих России ударных вооружений", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Лавров и Бербок обсудили ход переговоров в Вене по иранской ядерной сделке. Стороны подчеркнули "безальтернативность продолжения сосредоточенной дипломатической работы" над реанимированием договорённостей, подписанных в столице Австрии в 2015 году.

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Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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