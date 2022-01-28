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Регион
Опубликовано 28 января 2022, 16:07
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Юлия Ковальчук раскрыла сумму своего максимального гонорара в группе "Блестящие"

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук © ТАСС / Виноградов Сергей

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук © ТАСС / Виноградов Сергей

По её словам, эти деньги полагались ей как самой старшей и опытнейшей участнице музыкального коллектива.

Бывшая солистка российской эстрадной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым о своём самом большом гонораре за концерт в составе коллектива.

Очередной выпуск передачи был посвящён другой солистке — Анне Семенович. Ковальчук появилась в студии примерно на середине программы и, вспоминая молодость вместе с коллегой по цеху, раскрыла, что зарплата в группе была весьма невысокая: первые полгода она вовсе ничего не получала за концерты, затем продюсер начал выплачивать звёздам гонорар в размере 50 долларов за выступление. Наибольшей суммой за один концерт стали 500 долларов по старому курсу, призналась Ковальчук.

"Девочки в музыкальных группах зарабатывают не очень-то много, учитывая те физические и моральные затраты, которые они несут. <...> Самую большую зарплату, которую я получала, — это 500 долларов [за концерт], но это уже когда я была по выслуге лет самая старшая", — рассказала экс-солистка "Блестящих".

Названы гонорары Пугачёвой, Лолиты, Урганта и других звёзд за новогодние корпоративы
Названы гонорары Пугачёвой, Лолиты, Урганта и других звёзд за новогодние корпоративы

Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала, как она оконфузилась во время выступления в группе "Блестящие" на мероприятии, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

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Роман Имполитов
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