Юлия Ковальчук раскрыла сумму своего максимального гонорара в группе "Блестящие"

Бывшая солистка российской эстрадной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым о своём самом большой гонораре за концерт в составе коллектива.

Очередной выпуск передачи был посвящён другой солистке — Анне Семенович. Ковальчук появилась в студии примерно на середине программы и, вспоминая молодость вместе с коллегой по цеху, раскрыла, что зарплата в группе была весьма невысокая: первые полгода она вовсе ничего не получала за концерты, затем продюсер начал выплачивать звёздам гонорар в размере 50 долларов за выступление. Наибольшей суммой за один концерт стали 500 долларов по старому курсу, призналась Ковальчук.

"Девочки в музыкальных группах зарабатывают не очень-то много, учитывая те физические и моральные затраты, которые они несут. <...> Самую большую зарплату, которую я получала, — это 500 долларов [за концерт], но это уже когда я была по выслуге лет самая старшая", — рассказала экс-солистка "Блестящих".