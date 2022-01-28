Токсиколог Лодягин объяснил смертельное отравление трёх человек барием после гастроскопии

Сульфат бария сам по себе не представляет опасности. Однако если препарат оказывается подделкой, то отравление может стать очень серьёзным. Об этом рассказал заведующий токсикологическим отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, комментируя гибель трёх пациентов после гастроскопии в медцентре в Петербурге.

По его словам, использование сульфата бария при обследовании пациентов практикуется давно. Всё благодаря свойствам этого вещества, которые помогают именно в рентген-исследованиях. Альтернатив препарату в настоящий момент нет. При это сам пациент никак не может обезопасить себя от контрафакта. Это полностью забота и ответственность соответствующих органов.

"Чтобы себя обезопасить, для этого должны правильно работать контролирующие органы, которые следят за качеством лекарственных препаратов, поскольку сульфат бария зарегистрирован в нашем Государственном реестре лекарственных препаратов именно как лекарственный препарат, соответственно, и отношение к его производству должно быть ответственным", — сказал Лодягин в беседе с газетой "Петербургский дневник".