Диетолог Соломатина рассказала, что полезнее — картофель или батат

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, можно ли заменить всеми любимый картофель бататом – клубнеплодным растением, которое также называют "сладким картофелем". В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что помимо клубней батата в пищу можно употреблять его побеги и листья, а также есть его и в сыром виде.

По словам эксперта, в батате очень много клетчатки, поэтому его гликемический индекс (способность повышать уровень глюкозы в крови) совсем ничтожный. Также он — хороший пребиотик для микрофлоры человека. По вкусу приготовленный батат напоминает сладкий подмороженный картофель, а сырой корнеплод больше похож на морковь. При этом делать с ним можно всё что угодно: жарить, запекать и добавлять в каши или салаты. И даже в сыром виде он имеет невысокую калорийность — всего лишь 60 килокалорий против 77 килокалорий в картофеле.

"Даже при термической обработке "сладкий картофель" не теряет своих полезных свойств и в калорийности особо не прибавляет. Так, в 100 граммах жареного батата не более 161 единицы. У обычного картофеля эта цифра достигает 192 на 100 граммов продукта", — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что картофель, в отличие от батата, невозможно употреблять сырым из-за большого содержания соланина. При этом далеко не всё упирается в калорийность — излишнее содержание клетчатки в батате приводит к тому, что он дольше переваривается организмом, следовательно, на это затрачивается больше энергии.

"Для примера: картофель классический в отварном виде усваивается намного легче. Но даже он повышает количество инсулина в организме, который в дальнейшем перерабатывается в жир, чего не происходит при потреблении батата в сыром, отварном или жареном варианте", — отметила Соломатина.

Врач подчеркнула, что самый лучший вариант — есть батат в небольших количествах в сыром виде, чтобы получить нормированную дозу клетчатки. А картофель лучше употреблять только в отварном и охлаждённом виде, чтобы в организм поступило как можно больше полезных веществ.