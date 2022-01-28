Опрос показал, сколько россиян занялись бизнесом в 90-е годы

Для России 90-е годы стали всплеском торговли, когда граждане начали массово пробовать себя в бизнесе. Именно 29 января исполняется 30 лет со дня подписания указа "О свободе торговли". Тогда, в 1992 году, этот документ стал отправной точкой в развитии предпринимательства, которое получило легализацию. Впрочем, по данным опроса kp.ru, большинство россиян (а это 72%) так и остались в 90-е в стороне от бизнеса, не осмелившись пойти на риск.

А вот 28% респондентов рассказали, что им пришлось попробовать себя в роли бизнесменов из-за нехватки денег. Но лишь 5% из них смогли действительно на этом заработать и не прогореть, а 15% опрошенных если не разорились полностью, то остались без прибыли и чуть не вылетели в трубу.

У 4% респондентов бизнес с тех неспокойных 90-х годов сохранился и за 30 лет смог неплохо укрепиться. И наконец, ещё 4% поделились историями о том, как не только члены их семей, а они лично стали челночниками и зарабатывали перепродажей купленных за рубежом вещей. Издание провело опрос в соцсетях, и в нём участвовало почти 4,1 тыс. человек.