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Гутерриш попросил соблюдать перемирие во время Олимпиады в Китае

Он назвал предстоящие Игры в Пекине шансом "преодолеть разногласия и найти путь к миру", а также отметил необходимость прекратить враждебные действия во время их проведения.

28 января, 18:44
<p>Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / ZUMA

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие во время проведения Олимпийских игр в Пекине. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется. Слова генсека привёл его офис.

"На фоне распространения конфликтов и напряжённости олимпийское перемирие представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру. Я призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения", — сказал Гутерриш.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Штаты должны перестать создавать препятствия для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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