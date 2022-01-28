Гутерриш попросил соблюдать перемирие во время Олимпиады в Китае
Он назвал предстоящие Игры в Пекине шансом "преодолеть разногласия и найти путь к миру", а также отметил необходимость прекратить враждебные действия во время их проведения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / ZUMA
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал соблюдать перемирие во время проведения Олимпийских игр в Пекине. Кого конкретно он имел в виду, не уточняется. Слова генсека привёл его офис.
"На фоне распространения конфликтов и напряжённости олимпийское перемирие представляет собой шанс преодолеть разногласия и найти путь к устойчивому миру. Я призываю всех соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года и прекратить враждебные действия во время их проведения", — сказал Гутерриш.
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Ранее Лайф писал, что глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Штаты должны перестать создавать препятствия для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине.
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