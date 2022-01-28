Голикова отметила снижение смертности на 23,7% в январе

Смертность в России за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя данные Росстата. По данным ведомства, население России насчитывает около 145,5 миллиона человек.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом на 15,9% увеличилось количество летальных исходов, но значительно снизилась смертность от ряда болезней, сообщили в Росстате. За год зафиксировано на 14,6% меньше летальных исходов от заболеваний эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ, на 8,9% — от туберкулёза всех форм, на 1% — от болезней системы кровообращения и на 8,5% — от болезней, связанных с вирусом иммунодефицита человека.

Как показывает демографическая статистика, эпидемиологическая ситуация в стране стала налаживаться. Значительно сократилась общая смертность — на 16,2% по сравнению с ноябрём 2021 года. Ещё сильнее уменьшилось количество умерших от ковида — на 20,5% по сравнению с декабрём прошлого года и на 37,6% по сравнению с ноябрём 2021 года.

Как отметила Голикова, в январе смертность также снижалась: за 27 дней января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число смертей сократилось на 23,7%.