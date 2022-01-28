Пострадавшие от блогера-миллионника Хизы раскрыли его мошеннические схемы

Подписчики блогера Хизры Запирова, известного как Хиза, рассказали, как были обмануты им и потеряли свои деньги. О мошеннических способах зарабатывания 26-летнего мужчины пишет "Газета.ru". Предположительно, Хиза причастен к нелегальной букмекерской конторе — Quick Bet, которую он активно рекламировал у себя в аккаунтах.

По словам Максима из Москвы, он лишился 40 тысяч рублей именно из-за Quick Bet. О конторе молодой человек узнал на странице Запирова и начал делать небольшие ставки. Затем ему пришёл промокод на 5 тысяч рублей якобы за активное участие.

"Там было условие: чтобы воспользоваться промокодом, нужно поставить не меньше 30 тысяч рублей. Я так и сделал, выиграл, но в выплате мне отказали, якобы я нечестно сделал ставку. Поддержка не отвечала. Когда я написал несколько жалоб, то мой аккаунт просто заблокировали", — пояснил Максим.

Петербурженка Анастасия тоже была подписчицей Хизы. Девушка делала ставки во всех букмекерских конторах, которые рекламировал блогер. Поначалу Анастасия даже выигрывала, пользуясь специальными подсказками в закрытом чате. Затем начала терять деньги, а вывести свои выигрыши не смогла. В ответ на жалобу Запиров заблокировал Анастасию.