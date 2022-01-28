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Пострадавшие от блогера-миллионника Хизы раскрыли его мошеннические схемы

По словам подписчиков, пранкер мог заниматься так называемым каперством. Сам Хизра вину в этом не признаёт.

28 января, 18:07
<p>Блогер Хиза заявил, что не знал о том, что его объявили в федеральный розыск, и рассказал подробности дела. Видео © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/33898" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Блогер Хиза заявил, что не знал о том, что его объявили в федеральный розыск, и рассказал подробности дела. Видео © Telegram-канал SHOT

Подписчики блогера Хизры Запирова, известного как Хиза, рассказали, как были обмануты им и потеряли свои деньги. О мошеннических способах зарабатывания 26-летнего мужчины пишет "Газета.ru". Предположительно, Хиза причастен к нелегальной букмекерской конторе — Quick Bet, которую он активно рекламировал у себя в аккаунтах.

По словам Максима из Москвы, он лишился 40 тысяч рублей именно из-за Quick Bet. О конторе молодой человек узнал на странице Запирова и начал делать небольшие ставки. Затем ему пришёл промокод на 5 тысяч рублей якобы за активное участие.

"Там было условие: чтобы воспользоваться промокодом, нужно поставить не меньше 30 тысяч рублей. Я так и сделал, выиграл, но в выплате мне отказали, якобы я нечестно сделал ставку. Поддержка не отвечала. Когда я написал несколько жалоб, то мой аккаунт просто заблокировали", — пояснил Максим.

Петербурженка Анастасия тоже была подписчицей Хизы. Девушка делала ставки во всех букмекерских конторах, которые рекламировал блогер. Поначалу Анастасия даже выигрывала, пользуясь специальными подсказками в закрытом чате. Затем начала терять деньги, а вывести свои выигрыши не смогла. В ответ на жалобу Запиров заблокировал Анастасию.

Ещё один пострадавший отказался называть своё имя. Он рассказал, что поверил блогеру, когда тот гарантировал 100%-ный выигрыш на ставках. В закрытом чате молодому человеку объяснили, на кого и как ставить. Итог — внушительная потеря денег. На претензии подписчику Запирова всё в том же чате предложили "успокоиться".

С блогером Хизой в розыск объявили его PR-директора, но она уверяет, что лечится в Европе

С блогером Хизой в розыск объявили его PR-директора, но она уверяет, что лечится в Европе

Напомним, блогера-миллионника Хизу объявили в розыск по статье о мошенничестве. Позже мужчина нашёлся и пояснил, что некоторое время назад проходил как свидетель по делу о мошенничестве из-за ставок на спорт, а также признался, что рекламировал букмекерские конторы, но каперством якобы не занимался.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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