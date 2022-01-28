Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет недопонимания с американским коллегой Джо Байденом. Он опроверг сообщения CNN о том, что переговоры лидеров прошли "неудачно", в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на странице его офиса в Facebook.

"Мы благодарны любой поддержке, но разная информация из разных источников не может путать нашу страну, потому что начинается экономическая паника… Это очень дорого обходится нашей стране из-за, как я считаю, невзвешенной информационной политики, вот о чём я говорю. Это один из глубоких вопросов", — сказал Зеленский.

Глава Незалежной отметил, что у него нет никакого недопонимания с президентом США. По его словам, оба политика хорошо понимают, что происходит в стране каждого лидера — на Украине и в Америке.