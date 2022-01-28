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Зеленский отреагировал на сообщения о "неудачных" переговорах с Байденом

По данным СМИ, главы государств разошлись во мнении относительно уровня угрозы российского вторжения и по другим вопросам.

28 января, 17:34
<p>Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool</p>

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет недопонимания с американским коллегой Джо Байденом. Он опроверг сообщения CNN о том, что переговоры лидеров прошли "неудачно", в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на странице его офиса в Facebook.

"Мы благодарны любой поддержке, но разная информация из разных источников не может путать нашу страну, потому что начинается экономическая паника… Это очень дорого обходится нашей стране из-за, как я считаю, невзвешенной информационной политики, вот о чём я говорю. Это один из глубоких вопросов", — сказал Зеленский.

Глава Незалежной отметил, что у него нет никакого недопонимания с президентом США. По его словам, оба политика хорошо понимают, что происходит в стране каждого лидера — на Украине и в Америке.

Белый дом не подтвердил, что предупреждал Киев о "неизбежном вторжении" России

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Ранее Лайф писал, что телефонный разговор, который накануне вечером провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. К примеру, по версии источника телеканала CNN, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения". США не готовы перебрасывать свои войска.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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