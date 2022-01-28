После отъезда очередной группы дипломатов в Посольстве РФ в США останется 184 работника

Всего 184 работника останутся в Посольстве РФ в Вашингтоне после отъезда из страны к 30 января очередной группы сотрудников дипмиссии в связи с требованиями Госдепа, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, ещё 28 — к 30 июня", — рассказал Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.

На сегодняшний день из первой группы страну покинули 23 дипломата, 29 января возвращаются на родину ещё 4 человека. По словам посла, что касается наших ответных действий, слово остаётся за Москвой. Кроме того, Антонов подчеркнул, что российская сторона ратует за создание нормальных условий для дипломатов в США и России, а вот предложение РФ об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе.