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Россия внесла в список невъездных глав ряда ЧВК и политиков из ЕС

В перечне лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.

28 января, 16:54
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/51217854151/in/album-72157715521992581/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / МИД России</a></p>

Фото © Flickr / МИД России

Москва расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в Россию. В МИД РФ сообщили, что в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики из стран – членов ЕС.

"Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают", — говорится в сообщении министерства.

В заявлении отмечается, что список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран – членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ. МИД РФ уже проинформировал европейскую сторону о данном решении, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.

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Ранее, в декабре, Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции Лондона. Лондон внёс в чёрный список имена семи сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с Навальным, ещё 20 августа. Зеркальный ответ настиг британские власти спустя четыре месяца.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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