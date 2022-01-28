Россия внесла в список невъездных глав ряда ЧВК и политиков из ЕС

Москва расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в Россию. В МИД РФ сообщили, что в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики из стран – членов ЕС.

"Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают", — говорится в сообщении министерства.

В заявлении отмечается, что список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран – членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ. МИД РФ уже проинформировал европейскую сторону о данном решении, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.